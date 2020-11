Política MP pede que Flávio Bolsonaro perca mandato no Senado caso condenado Senador é investigado por suposta “rachadinha”. Ele teria cometido crimes de 2007 a 2018

O MP-RJ (Ministério Público do Rio de Janeiro) pediu à Justiça que o senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) perca o cargo se for condenado no caso das “rachadinhas”. O pedido está na denúncia entregue pelos promotores ao TJ-RJ (Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro). A denúncia foi ajuizada no dia 19 de outubro e encaminhada ao Tribunal na terça-feira (3). ...