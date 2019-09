Política 'MP não serve a governos, pessoas ou partidos políticos', diz Celso de Mello A afirmação foi interpretada como um duro recado ao presidente Jair Bolsonaro, que indicou o subprocurador-geral da República Augusto Aras para suceder Raquel Dodge

O decano do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Celso de Mello, aproveitou a sessão desta quinta-feira (12), que marcou a despedida da procuradora-geral da República, Raquel Dodge, para fazer uma defesa enfática do papel do Ministério Público, que "não serve a governos, a pessoas, não se subordina a partidos políticos" e "não se curva à onipotência do poder ou a...