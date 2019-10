Política MP investiga denúncias contra prefeito de Luziânia por assédio sexual Cristóvão Tormin (PSD) registrou boletim de ocorrência de falsa comunicação de crime e alega motivações políticas

O Ministério Público do Estado de Goiás investiga denúncia contra o prefeito de Luziânia, no entorno de Brasília, Critóvão Tormin (PSD), por assédio sexual contra então servidoras do Executivo Municipal. Segundo informações do telejornal DF1, da TV Globo, 7 mulheres relataram ter sofrido abusos que teriam ocorrido nos últimos 5 anos. O telejornal entrevistou duas d...