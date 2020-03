Política MP-GO propõe ação contra vereador de Rio Verde por contratação de servidor fantasma Ministério Público ainda pede o bloqueio de mais de R$ 460 mil do parlamentar

O vereador de Rio Verde Iran Mendonça Cabral é alvo de uma ação civil pública do Ministério Público de Goiás (MP-GO) por ato de improbidade administrativa decorrente de contratação de servidor fantasma para seu gabinete, entre os anos de 2011 e 2012. De acordo com a 4ª Promotoria de Justiça da comarca e com o Centro de Inteligência do MP-GO, o cont...