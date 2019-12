Política MP-GO pede afastamento do prefeito de Quirinópolis, prisão de secretário e bloqueio de bens Segundo a denúncia, as investigações revelaram a existência de esquema de desvio de recursos públicos

Atualizada às 10h32 O Ministério Público de Goiás (MP-GO) pediu o afastamento por 6 meses do prefeito de Quirinópolis, Gilmar Alves da Silva (MDB), além de diversos servidores públicos, como o subsecretário de Compras, Marcelo José da Silva, e duas servidoras integrantes do setor de licitação, bloqueio de bens e a prisão preventiva do secretário municipal de ...