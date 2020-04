A tomada de preços do Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO), marcada para o dia 12 de maio, vai contratar empresa para cuidar de “obras de reforma e adaptação” de imóvel alugado pelo órgão, em localização bem próxima à sede, no Jardim Goiás, com área de 1,5 mil metros quadrados e quatro pavimentos.

De acordo com o edital, o prédio será ocupado pela Superintendência de Informática e é preciso “proporcionar a seus integrantes condições adequadas para o exercício de suas funções”. “Cabe ressaltar que a obra faz parte de um plano de ação institucional validado pela Administração Superior, considerando a priorização de projetos conforme Ato PGJ 09/2014”, completa a justificativa.

O prazo para entrega dos serviços é de cinco meses, mas o contrato ficará vigente por onze meses.

O prédio foi alugado por R$ 34 mil mensais, ao longo deste ano, com valor total de R$ 408 mil, por dispensa de licitação. A justificativa do contrato é que o local vai abrigar “diversos órgãos da área meio do MP-GO”. A empresa contratada é Triângulo Administração e Serviços.

Em nota, o MP-GO afirmou que os gastos com a reforma estavam previstos no orçamento de 2020 e não vão representar qualquer custo adicional. Diz ainda que a previsão de tramitação do procedimento de contratação é de três meses: “Espera-se que a sua finalização coincida com a retomada plena das atividades econômicas e a diminuição expressiva dos efeitos da pandemia provocada pela Covid-19”.

O MP-GO diz ainda que a reforma do prédio é essencial, reforçando o funcionamento da Informática, e que o local terá “salas para treinamento, presencial e à distância, de servidores, objetivando a utilização de sistemas desenvolvidos pela própria instituição”.

“O investimento em tecnologia da informação e a qualificação dos recursos humanos do serviço público são passos imprescindíveis para que seja alcançado um maior grau de eficiência e a correspondente redução de recursos financeiros com despesas de pessoal. Ressalta-se, por fim, que o contingenciamento operado implica em diminuição de despesas, e não a paralisação da máquina administrativa”, diz.