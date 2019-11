Política MP eleitoral pede explicações ao PSL, após acusações de Bolsonaro O presidente acionou na última quarta-feira (30), a PGR pedindo o bloqueio do fundo partidário de seu partido e o afastamento do presidente da sigla, deputado Luciano Bivar (PE)

O Ministério Público Eleitoral pediu explicações ao PSL sobre as suspeitas de "indícios de ilegalidades" na movimentação do dinheiro do partido levantadas pelo presidente Jair Bolsonaro e um grupo de parlamentares à Procuradoria-Geral da República (PGR). Bolsonaro acionou na última quarta-feira (30), a PGR pedindo o bloqueio do fundo partidário de seu partido e o afastamento d...