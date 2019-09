Política MP do Rio abre inquérito para apurar aumento de mortes por policiais Na gestão de Wilson Witzel, o estado registrou recorde no número de óbitos: foram 1.249 de janeiro a agosto

O Ministério Público do Rio (MP-RJ) abriu nesta sexta-feira (27), um inquérito civil para apurar o aumento dos índices de mortes provocadas por policiais no Estado. Na gestão do governador Wilson Witzel, o Rio registrou recorde no número de óbitos: foram 1.249 de janeiro a agosto. “A medida foi motivada pelo fato de o MP-RJ ter recebido representações, que de...