Política MP diz que porteiro mentiu ao citar Bolsonaro em depoimento no caso Marielle Promotoras explicam que apesar do testemunho, planilhas e áudios comprovam que foi Ronnie Lessa que autorizou a entrada de Élcio no condomínio

O Ministério Público do Rio (MP-RJ) afirmou na tarde desta quarta-feira (30) que quem autorizou a entrada de Élcio Vieira de Queiroz no condomínio em que moram Ronnie Lessa e o presidente Jair Bolsonaro foi o próprio Lessa, acusado de matar a vereadora Marielle Franco. Élcio é quem teria dirigido o carro durante o ato do crime. As promotoras do Grupo de Atuação Especi...