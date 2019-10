Política MP denuncia ministro do Turismo por suposto esquema de laranjas do PSL em Minas Além de Marcelo Álvaro Antônio, a promotoria encaminhou denúncia contra outras dez pessoas

O Ministério Público de Minas Gerais apresentou denúncia contra o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, por utilizar candidaturas de fachada para acessar recursos do fundo eleitoral nas eleições do ano passado. O ministro era, à época, presidente do PSL mineiro. Além de Marcelo Álvaro Antônio, a promotoria encaminhou denúncia contra outras dez pessoas, en...