Política MP de Goiás arquiva inquérito contra conselheiro do TCE Sebastião Tejota Pedido de arquivamento se dá 18 anos após posse para o cargo no Tribunal; ele afirma ter recebido a notícia do arquivamento “com tranquilidade”

A promotora do Ministério Público de Goiás (MP-GO) Villis Marra arquivou o inquérito civil público que apurava possível irregularidade na nomeação do conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE-GO) Sebastião Tejota, devido a uma condenação por improbidade administrativa, com trânsito em julgado. O inquérito é de 2015 e atende denúncia feita pelo Fórum Permanen...