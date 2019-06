Política MP de Bolsonaro mantém demarcação de terras indígenas no Ministério da Agricultura Trecho relativo às terras indígenas não constava na lei sancionada pelo presidente, que estabelece reforma agrária e outras competências do MAPA

O presidente da República, Jair Bolsonaro, editou uma nova medida provisória que deixa a demarcação de terras indígenas sob a gestão do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). A MP foi publicada nesta quarta-feira (19) no Diário Oficial da União (DOU), depois que Bolsonaro sancionou a conversão da MP dos Ministérios, com vetos. A lei sancionada ...