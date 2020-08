Política MP aciona Jayme Rincón e mais oito Ex-presidente da Agetop, empresários e ex-servidores são suspeitos de fraudes em obra em Mambaí; prejuízo seria de R$ 2,2 mi

A promotora Leila Maria de Oliveira, do Ministério Público de Goiás (MP-GO), entrou com ação civil pública por de improbidade administrativa contra Jayme Rincón, ex-presidente da Agência Goiana de Transportes e Obras (Agetop), atual Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra), e mais oito por suspeitas de fraudes na obra do aeródromo de Mambaí, próximo à divis...