Política MP aciona Enel pela qualidade do serviço prestado no Estado Ação civil pública dá prazo de 60 dias para adoção de melhorias e pede indenização em razão de dano moral coletivo no valor de R$ 5 milhões

A qualidade do serviço de distribuição de energia prestado pela Enel em Goiás e as dificuldades para a liberação de novas cargas é alvo de mais uma ação civil pública do Ministério Público de Goiás (MP-GO). Dessa vez, a promotora de Justiça Maria Cristina de Miranda solicitou a adoção de medidas operacionais que reflitam na melhoria do fornecimento. No mérito da ação pr...