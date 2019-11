Política MP abre nova investigação para apurar se Flávio Bolsonaro tinha 'funcionários fantasmas' Inquérito apura atuação do filho de Jair Bolsonaro quando era deputado destadual no Rio de Janeiro. Atual senador afirma que todas as contratações do gabinete foram feitas dentro da lei

O Ministério Público do Rio abriu um novo inquérito para apurar a existência de "funcionários fantasmas" no gabinete do então deputado estadual Flávio Bolsonaro (atualmente senador), na Assembleia Legislativa do Rio (Alerj). O novo inquérito foi aberto em 23 de setembro, mas apenas nesta sexta-feira, 22 de novembro, o MPRJ confirmou a instauração do procedimento. ...