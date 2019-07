Política Movimento Acredito sai em defesa de parlamentares na Câmara Acredito apoiou Tabata Amaral (PDT-SP) e Felipe Rigoni (PSB-ES), que contrariaram partidos, votando a favor da reforma

“Os partidos são importantes para a democracia e nossa intenção não é miná-los, mas entendemos que, em média, eles representam muito pouco as ideias da sociedade e, por isso, nos propomos ao debate de renovação. Mas achávamos que teríamos mais abertura para pluralidade (de ideias).” A afirmação é do goiano José Frederico Lyra Netto, cofundador do movimento Acredito.A fa...