Política Moura assume pasta com orçamento de R$ 65 mi Concebida para liderar a recuperação da economia pós-pandemia, ela será a 7ª secretaria com mais recursos no governo, proporcionalmente

Criada para agilizar a recuperação da economia no pós-pandemia do coronavírus, a Secretaria Estadual da Retomada terá orçamento de cerca de R$ 65 milhões este ano, segundo informações da nova pasta. Em evento ontem no Palácio das Esmeraldas, o governador Ronaldo Caiado (DEM) sancionou a lei da reforma administrativa e deu posse ao titular do novo órgão, César Moura, ex...