Política Mourão teve febre e dor antes de fazer teste da Covid, diz Vice-Presidência Vice-presidente tem bom quadro de saúde e está fazendo uso de remédios para dor e febre, além de hidroxicloroquina, azitromicina e Annita

O vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, 67, teve febre e dores no corpo e na cabeça antes de ser diagnosticado com Covid-19. A informação de que Mourão recebeu o diagnóstico positivo para a doença foi divulgada neste domingo (27) pela Vice-Presidência. Na primeira nota oficial, não havia nenhuma informação se o vice estava com sintomas. O texto ape...