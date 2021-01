Política Mourão recebe alta e se solidariza com vítimas da Covid-19 A fala do vice ocorre no dia seguinte ao Brasil ter atingido a marca de 200 mil óbitos pela doença

No dia em que recebeu alta médica da Covid-19, o vice-presidente Hamilton Mourão se solidarizou com familiares de pessoas que morreram pela doença. A fala do vice ocorre no dia seguinte ao Brasil ter atingido a marca de 200 mil óbitos pela doença. "Meus sentimentos e solidariedade a todas as famílias enlutadas pela morte dos seus entes queridos pela Covid-19. São pe...