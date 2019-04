Política Mourão nega ser contraponto a Bolsonaro: 'eu complemento o presidente' Aliados do presidente têm se incomodado com o que consideram agendas do vice-presidente que 'destoam do governo'

O vice-presidente, general Hamilton Mourão, rechaçou neste sábado, 6, críticas de que estaria atuando como um contraponto ao presidente Jair Bolsonaro. "Jamais. Eu sou complementar ao presidente, eu complemento ele", disse Mourão, ao ser questionado se adotava um antagonismo a Bolsonaro. Aliados do presidente têm se incomodado com o que consideram agendas do vice-pre...