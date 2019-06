Política Mourão: militar preso não embarcaria com Bolsonaro, mas estaria em voo de volta Sargento da Aeronáutica foi preso por transportar drogas na bagagem

O presidente da República em exercício, Hamilton Mourão, disse na manhã desta quarta-feira, 26, que o sargento da Aeronáutica preso na terça-feira, 25, por transportar drogas na bagagem não embarcaria no voo do presidente Jair Bolsonaro ao Japão, mas que a tripulação estaria no avião de volta do chefe do Executivo. O chefe do Executivo viaja ao país asiático para participar d...