Política Mourão elogia discurso de Bolsonaro na ONU O presidente em exercício, afirmou ainda que as queimadas na Amazônia é igual 7 de setembro, "todo ano tem"

O discurso do presidente Jair Bolsonaro na Organização das Nações Unidas (ONU), na manhã desta terça-feira (24), foi elogiado pelo presidente em exercício, Hamilton Mourão, em palestra no Clube Militar do Rio de Janeiro. "O presidente hoje foi incisivo, direto e soberano", afirmou Mourão, destacando a parte do discurso em que o presidente falou sobre repercussão mundial d...