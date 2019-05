Política Mourão diz que “presidente já colocou muito claro: é página virada”, sobre Olavo de Carvalho Vice-presidente participou de palestra em Belo Horizonte com empresários e também defendeu a aprovação da Reforma da Previdência

O vice-presidente Hamilton Mourão evitou tecer críticas ao escritor Olavo de Carvalho, que tem tido nos últimos dias embates com a ala militar do governo de Jair Bolsonaro. "Essa questão do Olavo, o presidente já colocou muito claro. É página virada. Essas questões que coloquei aqui para vocês são muito mais importantes do que essa discussão paroquial", disse Mourão, n...