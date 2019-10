Política Mourão diz que depoimento de porteiro não derruba governo, mas 'perturba' Vice-presidente considerou proporcional reação do presidente à citação em caso Marielle e afirmou que Bolsonaro foi atingido de forma desleal

Para o presidente em exercício, Hamilton Mourão (PRTB), o depoimento do porteiro que cita o presidente Jair Bolsonaro (PSL) em investigação sobre a assassinato da ex-vereadora Marielle Franco (PSOL) e do motorista Anderson Gomes não tem poder de derrubar o governo, mas perturba o "andamento do serviço". "Não dá pra derrubar o governo dessa forma, mas que perturba o anda...