Política Mourão diz que ataques de Olavo de Carvalho a militares são 'totalmente sem nexo' Vice-presidente sugeriu que ignorar as críticas é a melhor opção; ex-comandante do Exército Brasileiro, general Eduardo Villas Bôas chamou o escritor 'Trótski de direita'

O vice-presidente Hamilton Mourão reagiu novamente aos ataques do escritor Olavo de Carvalho e seus seguidores contra a cúpula militar do governo de Jair Bolsonaro. No fim de semana, o guru bolsonarista criticou o ministro da Secretaria de Governo, general Carlos Alberto dos Santos Cruz. Para Mourão, as críticas são "totalmente sem nexo" e ignorá-las "será melhor para...