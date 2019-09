Política Mourão defende atuação de policiais em caso Ágatha e questiona versão da família Presidente em exercício afirma que o Rio de Janeiro vive em guerra e coloca em dúvida a versão dos familiares de que ela foi atingida por disparos feitos pela polícia

O presidente em exercício, Hamilton Mourão, defendeu nesta segunda-feira (23) a atuação de policiais no caso que resultou na morte da menina Ágatha Félix, de 8 anos, alvo de um tiro de fuzil no Complexo do Alemão. Mourão disse que o Rio de Janeiro vive em guerra e colocou em dúvida a versão da família de que ela foi atingida por disparo feito por policiais. "É aquela...