Política Mourão acha difícil volta de Witzel ao Governo do RJ, e Bolsonaro ironiza afastamento de ex-aliado Em conversa com apoiador, Bolsonaro ironizou afastamento de governador do Rio de Janeiro

O vice-presidente Hamilton Mourão avaliou que dificilmente o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, voltará a exercer o cargo. O ex-aliado do presidente Jair Bolsonaro foi afastado do posto nesta sexta-feira (28) pelo prazo inicial de 180 dias por autorização do STJ (Superior Tribunal de Justiça). No período, quem assumirá a função será o vice-governador Cláudio Cas...