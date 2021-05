Política ‘Motociata’ reúne apoiadores de Bolsonaro na manhã deste domingo, em Goiânia Uma informação preliminar apontava que o presidente poderia comparecer ao evento na capital goianiense, mas, pelas suas redes sociais, Bolsonaro confirmou que participaria de uma “motociata” no Rio de Janeiro

Uma manifestação a favor de Jair Bolsonaro (sem partido) reúne um grupo de apoiadores do presidente na manhã deste domingo, em Goiânia. A "motociata", como vem sendo chamada pelo próprio chefe de Estado, teve sua concentração por volta das 8h na Avenida Salvador, no Jardim Guanabara, em frente ao quartel do exército, e promete percorrer algumas ruas da capital. Uma inform...