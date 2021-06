Política Motociata com Bolsonaro em SP teve 6.661 registros de veículos, aponta sistema de pedágio Apoiadores do presidente falaram em 1,3 milhão de motos no evento e que tal número havia entrado para o livro dos recordes, informação falsa logo desmentida pelo Guinness World Records

O sistema de monitoramento da rodovia dos Bandeirantes registrou 6.661 "passagens" de veículos na manhã do último sábado (12) no primeiro pedágio dentro do trecho bloqueado para a motociata liderada pelo presidente Jair Bolsonaro em São Paulo. O total de 6.661 passagens de veículos, assim chamada tecnicamente, foi registrada entre 11h08 e 12h31 do sábado, no ped...