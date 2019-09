Política Morte de Ágatha dificulta aprovação de excludente de ilicitude dentro do pacote anticrime Deputados de oposição ao governo, como PSOL, PT e PCdoB, que aceitaram analisar um texto alternativo à proposta do governo, recuaram e vão defender a manutenção da atual legislação

A morte da menina Ágatha Vitória Sales Félix, de 8 anos, baleada no interior de um veículo no Complexo do Alemão na sexta-feira (20) pode encerrar de vez a discussão sobre o excludente de ilicitude no grupo de trabalho que analisa o pacote anticrime na Câmara. Os deputados de oposição ao governo – leia-se PSOL, PT e PCdoB – que aceitaram a...