Morre Rogério Gouthier, ex-diretor do Grupo Jaime Câmara

Morreu nesta segunda-feira (09) em Goiânia o economista Luiz Rogério Gouthier Fiúza, em decorrência de complicações de Alzheimer. Ele, que foi diretor do Grupo Jaime Câmara, primeiro da TV Tocantins e depois Financeiro durante 16 anos, completaria 82 anos no próximo dia 19. O velório será no Cemitério Parque Memorial, a partir das 8 horas, e o sepultamento está pre...