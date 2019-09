Política Morre o ex-governador de São Paulo, Alberto Goldman, aos 81 anos Goldman estava internado desde o dia 19

Morreu neste domingo, 1, o ex-governador de São Paulo e deputado federal Alberto Goldman. Ele estava internado desde o dia 19 no hospital Sírio Libanês, em São Paulo. O líder tucano tivera uma hemorragia durante uma operação no crânio. Ex-comunista, Goldman aderiu a social-democracia e se tornou um de seus maiores nomes no País. Nascido em 12 de outubro de 193...