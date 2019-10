Política Morre o cientista político Wanderley Guilherme dos Santos

Wanderley Guilherme dos Santos, um dos nomes mais proeminentes da ciência política brasileira, morreu na madrugada de ontem, ao 84 anos, de pneumonia, no Rio de Janeiro. Fundador do Instituto Universitário de Pesquisa do Rio de Janeiro (Iuperj, atual Iesp-Uerj), Wanderley era aposentado pela UFRJ, onde deu aula de democracia e teoria política por mais de duas décadas....