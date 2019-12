Política Morre Nilcea Freire, ex-ministra do governo Lula Entre as realizações de Nilcea Freire como ministra está o Plano Nacional de Política para Mulheres

A ex-ministra da Secretária Especial de Políticas para as Mulheres do governo Lula Nilcea Freire morreu neste sábado, 28, aos 66 anos, no Rio de Janeiro. A morte dela foi confirmada pelo Partido dos Trabalhadores (PT), partido que se filiou em 1995. Ela lutava contra um cancêr. "Nilcea Freire fez do Brasil uma liderança na área de políticas públicas pa...