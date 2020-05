Política Morre Maria Erly da Silva Siqueira, prefeita de Santa Fé de Goiás O falecimento de Lia, como era conhecida, foi confirmado pela página oficial da prefeitura, no facebook; causa do óbito ainda não foi confirmado

Foi confirmado no início da noite desta sexta-feira (8) a morte de Maria Erly da Silva Siqueira, prefeita de Santa Fé de Goiás, município do Oeste goiano. Ainda não se tem informações da causa do óbito e sobre os horários do velório e do sepultamento. O falecimento de Lia, como era conhecida, foi confirmado pela página oficial da prefeitura de Santa Fé, no facebo...