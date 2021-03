Política Morre líder do PC do B e ex-deputado Haroldo Lima, 81, após complicações da Covid Ele estava internado em um hospital particular de Salvador desde a última semana

Deputado federal de 1983 a 2002 e um dos mais importantes líderes do PC do B no país, Haroldo Lima morreu na madrugada desta quarta-feira (24) em Salvador aos 81 anos. Ele estava internado em um hospital particular de Salvador desde a última semana com diagnóstico de Covid-19. O seu quadro de saúde havia piorado na sexta-feira (19), quando precisou ser entubado. Natural de Caetité,...