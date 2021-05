Política Morre ex-prefeito de Porangatu Júlio da Retífica, aos 66 anos Também ex-deputado estadual, político morreu ontem após quase três meses internado em hospital de Brasília para tratamento de pneumonia

O ex-prefeito de Porangatu e ex-deputado estadual de Goiás Júlio Sérgio de Melo, conhecido como Júlio da Retífica, morreu ontem após mais de dois meses internado em um hospital de Brasília com pneumonia. A informação foi confirmada em nota pela família do mineiro, que faria 67 anos no próximo dia 22 de junho.Júlio nasceu em Araguari, Minas Gerais, e deixa a esposa, Gl...