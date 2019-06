Política Morre, aos 96 anos, o empresário Joaquim José da Motta Júnior Um dos fundadores da CDL Goiânia estava internado na Clínica de Esportes. Velório ocorrerá a partir das 13h na Funerária Paz Universal

Morreu na manhã deste domingo (30) o empresário Joaquim José da Motta Júnior, aos 96 anos. Segundo amigos da família, ele vinha sofrendo com crises renais e estava internado na Clínica do Esporte, em Goiânia, quando faleceu. O velório ocorrerá a partir das 13h de hoje na Funerária Paz Universal, na Avenida Castelo Branco, no setor Coimbra, na capital. O sepultamento ocorre...