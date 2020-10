Política Morre aos 83 anos o senador Arolde de Oliveira vítima da Covid-19 Parlamentar, que era um dos aliados do presidente Jair Bolsonaro no Rio, estava internado desde o dia 4 de outubro

O senador Arolde de Oliveira (PSD) morreu na noite desta quarta-feira (21), vítima de complicações da Covid-19. O parlamentar, que era um dos aliados do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) no Rio, estava internado desde o dia 4 de outubro. O anúncio foi feito no perfil oficial de Arolde no Twitter: “Comunicamos que nesta noite (dia 21 de outubro) o Senh...