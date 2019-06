Política Morre aos 76 anos o jornalista Clóvis Rossi A família comunicou a morte na conta dele no Facebook

O jornalista Clóvis Rossi morreu na madrugada desta sexta-feira, 14, aos 76 anos. A família comunicou a morte na conta dele no Facebook. "É com imenso pesar que comunicamos o falecimento do nosso amado esposo, pai e avô nesta madrugada, daremos mais informações sobre enterro e velório assim que soubermos algo", dizia a publicação. Clóvis Rossi nasce...