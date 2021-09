Política Morre aos 67 anos Carlos Neder, ex-deputado e fundador do PT Formado em medicina pela Universidade de São Paulo, Neder participou da fundação do PT, em 1980

O médico Carlos Neder, ex-deputado estadual e ex-vereador de São Paulo pelo Partido dos Trabalhadores, morreu na noite de sexta-feira (24) em São Paulo, aos 67 anos, vítima da Covid-19. A informação foi confirmada por meio de nota do Coletivo Cidadania Ativa, montado dentro do partido para "dialogar amplamente com diversos setores da sociedade" e do qual o políti...