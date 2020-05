Política 'Moro, Valeixo sai esta semana. Está decidido', escreveu Bolsonaro ao então ministro Mensagens contradizem versão do presidente sobre saída do diretor-geral da PF e foram enviadas no dia da reunião ministerial que teve vídeo divulgado nessa sexta-feira (22)

Mensagens enviadas pelo presidente Jair Bolsonaro ao então ministro da Justiça, Sérgio Moro, comprovam que partiu do chefe do Executivo a decisão de intervir na Polícia Federal e trocar o diretor-geral da corporação, Maurício Valeixo. “Moro, Valeixo sai esta semana”, escreveu o presidente, às 6h26 do dia 22 de abril. “Está decidido”, afirmou ele em outra mensagem, enviada n...