Política Moro vai visitar terra indígena invadida por garimpeiros no Amapá, diz prefeita Beth Pelaes disse que o ministro afirmou que irá acompanhar pessoalmente os desdobramentos da invasão

A prefeita de Pedra Branca do Amapari (AP), cidade próxima à área demarcada, Beth Pelaes (MDB), afirmou que o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, confirmou que irá acompanhar pessoalmente os desdobramentos da invasão de garimpeiros em terras indígenas da etnia Waiãpi, no Amapá. No início da semana, um cacique da etnia Wajãpi foi encontrado morto com s...