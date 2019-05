Política Moro sofre derrota no Congresso e pode perder o Coaf para Economia Comissão da reforma administrativa aprova transferência; texto vai ao plenário

A comissão de deputados e senadores que analisa a medida provisória da reforma ministerial tirou o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) do Ministério da Justiça e Segurança Pública, pasta comandada pelo ministro Sérgio Moro. Com o requerimento votado, a estrutura volta para o guarda-chuva do Ministério da Economia. Foram 14 votos contra 11 para a...