Política Moro: 'Que sejam identificados os autores da rede de fake news e de ofensas em massa' Nas redes sociais, o ex-juiz destacou despacho do ministro Alexandre de Moras que blindou delegados da investigação após suas acusações de ‘interferências políticas’ de Bolsonaro na PF

O ex-ministro Sérgio Moro afirmou que é preciso apurar e identificar ‘os autores da rede de fake news e de ofensas em massa’ que são alvos do inquérito sigiloso do Supremo Tribunal Federal. Nas redes sociais, o ex-juiz destacou despacho do ministro Alexandre de Moras, relator do caso, que blindou delegados da investigação após suas acusações de ‘interferências p...