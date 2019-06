Política Moro fala na CCJ do Senado sobre supostas conversas com Dallagnol Ministro da Justiça e Segurança Pública aceitou convite de parlamentares para discutir supostas mensagens com a força-tarefa da Lava Jato quando ainda era juiz em Curitiba

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, participa nesta quarta-feira (19), de forma voluntária, de sessão da Constituição de Comissão, Justiça e Cidadania (CCJ) do Senado onde deve prestar satisfação sobre as supostas mensagens trocadas com procuradores da Lava Jato quando ainda era juiz em Curitiba. O material foi revelado pelo site The In...