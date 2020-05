Política Moro diz que vídeo de reunião ministerial confirma interferência de Bolsonaro na PF Ex-ministro da Justiça e Segurança Pública sustenta que declarações na reunião ministerial de 22 de abril 'foram evidenciadas pelos fatos posteriores', que culminaram em sua saída do Governo Bolsonaro

O ex-ministro da Justiça Sérgio Moro afirmou que a gravação da reunião ministerial do dia 22 de abril confirma ações de ‘interferência na Polícia Federal’ por parte do presidente Jair Bolsonaro e que as declarações ditas no vídeo vão de encontro com fatos que ocorreram dias antes e após a sua demissão. “O acesso ao vídeo da reunião ministerial do dia...