Política Moro diz que PGR 'não tem nada de concreto' sobre desvios na Lava Jato O ex-juiz federal afirmou ainda que a base de dados da operação em Curitiba é 'extensa' em razão de a Lava Jato ser a 'maior investigação sobre corrupção do mundo'

O ex-ministro da Justiça e Segurança Pública e ex-juiz da Lava Jato Sérgio Moro rebateu mais uma vez as alegações do Procurador-Geral da República, que falou em ‘caixa de segredos’ da força-tarefa em Curitiba. Em seu perfil no Twitter, Moro disse que, confrontado, Aras ‘nada tem de concreto’ sobre os supostos desvios da força-tarefa. Na postagem feita na noite desta q...