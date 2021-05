Política Moro diz que mensagens foram usadas com sensacionalismo para anular condenações de corrupção O ex-juiz foi ouvido na condição de testemunha na ação penal da Operação Spoofing

Em depoimento à Justiça Federal do Distrito Federal nesta segunda-feira (17), o ex-juiz Sergio Moro afirmou que as mensagens hackeadas dos integrantes da Operação Lava Jato foram usadas “de maneira sensacionalista” para anular condenações de corrupção.Ele não mencionou casos concretos, mas ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) fizeram referências a elas em rece...