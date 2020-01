Política Moro diz que combater corrupção 'não é projeto pessoal' e abre canal de denúncias O novo serviço para receber denúncias de atos ilícitos já está disponível

O ministro Sérgio Moro inaugurou um canal eletrônico de denúncias contra a corrupção. A ferramenta, que pode ser acessada no site do Ministério da Justiça e Segurança Pública, foi elaborada em parceria com o International Chamber of Commerce (ICC) do Brasil e garante o anonimato do denunciante. "Clique abaixo pra conhecer o canal de denúncias contra corrupção", convida Mor...